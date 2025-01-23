Mabel Matiz, Sevgililer Günü’nde müzikseverlerle yeniden buluşuyor! Sanatçının 14-15 Şubat 2025 (Cuma ve Cumartesi) tarihlerinde Volkswagen Arena’da vereceği "Mabel Matiz 360" adlı konserler, bu yıl da unutulmaz anlara sahne olacak.İSTANBUL (İGFA) - Üst üste altıncı kez Sevgililer Günü konseptiyle Volkswagen Arena’da sahne alacak olan Mabel Matiz, dinleyicilerine Türkiye’de daha önce görülmemiş bir 360 derece sahne şovu sunmaya hazırlanıyor.



Sahne, mekanın tam ortasına yerleştirilerek hem ayakta hem de oturmalı düzeni bir araya getirecek şekilde tasarlandı.

Toplam maliyeti 3.5 milyon TL olan sahne kurulumunda, yaklaşık 400 kişilik bir ekip görev alacak.

Her iki günün biletleri Aralık ayında Biletix ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu ve yalnızca sınırlı sayıda bilet kaldı.

Mabel Matiz’in bu eşsiz performansını kaçırmamak için son şans! Konser öncesinde de Sevgililer Günü coşkusunu zirveye taşıyacak sürprizler seyircileri bekliyor.

MABEL MATİZ: “EĞLENCELİ VE MELANKOLİK BİR KONSER”

Mabel Matiz, "Son 6 yıldır her 14 Şubat'ta olduğu gibi bu yıl da beraberiz. Sahneyi bu kez mekânın merkezine alıyoruz. Ayakta ve oturmalı düzen bir arada bulunacak. Tutkulu, melankolik ve son derece coşkun bir repertuvar dinleyicilerimizi bekliyor." diyerek konserin özel bir atmosferde geçeceğini belirtti.

Sevgililer Günü konserlerinin artık bir ritüele dönüştüğünü de dile getiren sanatçı, "Eğlenceli ve melankolik geçiyor, hep çok eğlendik bu konserlerde. İnsanlara iyi geldiğini görmek beni de mutlu ediyor." sözleriyle dinleyicileriyle arasındaki özel bağı vurguladı.

Son yılların en büyük müzikal deneyimlerinden birini yaşamak için bu unutulmaz konserde yerinizi alın!