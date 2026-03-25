1979 yılında Yedi Kocalı Hürmüz ile sahneye çıkan, en son 2017-2019 yılları arasında yeni versiyonu sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz müzikaline kadar onlarca müzikalde dansçı ve tiyatrocu olarak rol alan Yonca Evcimik, şimdi uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi' adlı gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlk olarak 30 Mart Pazartesi akşamı Fişekhane'de, ardından 31 Mart Salı akşamı İstanbul Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde perdelerini açacak gösterisi için sıkı bir kampa giren Yonca Evcimik, dans ekibiyle düzenli olarak her gün iki saat tiyatro, dans ve provası yapıyor.

Kondisyonunu geliştirmek için popçu evini adeta spor salonuna çevirdi. Spor salonuna ya da yürüyüşe gidemediği zamanlarda antrenmanlarını evinde yapıyor.

Kondisyonunu artırmak için haftanın üç günü pilates ve spor yapan Yonca Evcimik, sahne hazırlıklarına disiplinli bir şekilde hazırlandığını ve dengeli, düzenli beslenmeye özen gösterdiğini söyleyerek işine ne kadar önem verdiğini bir kez daha ispatlıyor.