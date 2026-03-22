Bayramda Antalya Sherwood Lara'da sahne alan Ömür Gedik, güçlü performansı ve enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
ANTALYA (İGFA) - Zeynep Bozkaya imzalı lacivert mini elbisesiyle sahneye çıkan Ömür Gedik, şıklığı ve sahne enerjisiyle dikkat çekti. Eğlenceli repertuvarıyla gece boyunca temposunu düşürmeyen sanatçı, izleyicileri adeta yerinde oturtmadı.
'SAHNEDE KENDİMLE FLÖRT EDİYORUM'
Sahne öncesinde açıklamalarda bulunan Ömür Gedik, sahne stiline verdiği önemi, 'Sahne kıyafetlerime ve makyajıma çok dikkat ederim. Özellikle sahnede kendimi çok beğeniyorum ve kendimle flört ediyorum' sözleriyle dile getirdi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, performansının ardından da hayranlarını geri çevirmedi.
Ömür Gedik, sahne sonrası sevenleriyle fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gördü.