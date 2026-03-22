Cem Belevi, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Merit Lefkoşa Hotel'de sahneye çıktı. 'Cem Belevi ile Cemiyet Gazinosu' konseptli sahnesi ile eskiye götüren Cem Belevi, keyifli bir akşama imza attı.

KKTC (İGFA) - Gazino konserleri hakkında konuşan Cem Belevi, nostaljik şarkılarda kendini bulduğunu söyledi: 'Arada bir popçu oluyorum. Ailenin gazinocusu oldum. 70'leri seviyorum. O dönemi yaşamayı yaşatmayı. Nostaljik şarkılarda kendimi buldum. Mesleki tatmini gazino konserleriyle yaşıyorum. Sevenlerimi de üzmemek için yine günümüz tarzına uygun eserler yapmaya devam ediyorum. Biz pop yapıyoruz da pop kaldı mı o bile meçhul'

Şarkıcılığın yanı sıra oyuncuk da yapan Cem Belevi, oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Yaz döneminde romantik komedi ile ekran döneceğini açıklayan Belevi, 'Oyunculuğu bıraktığımı düşünenler var. Bırakmadım. Sadece gazino konserleri çok emek istiyor. Çok zamanımı aldığı için diziye odaklanamadım. Bu yaz romantik bir komedi ile ekranda olacağım' dedi.

Aşk hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Cem Belevi, 'Allah nazardan saklasın çok mutluyum. Her şey yolunda' dedi. Evlilik sorulan Belevi, 'Evliliğe hazırım. Ne söylesem nazar oluyor. Böyle değerli özel konularda söylerken dikkat ediyorum' diye konuştu