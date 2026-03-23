Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri, Paribu sponsorluğunda başlıyor!

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen eğlence markalarından Jolly Joker, 20. yılını Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde her zamanki gibi unutulmaz konserlerle kutlamaya hazırlanıyor.

Damga vuracak konser serisiyle müzikseverleri İstanbul'un kalbinde buluşturacak olan Jolly Joker, yaz ve sonbahar boyunca yıldız isimleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkaracak.

Paribu'nun ana sponsorluğunda düzenlenecek 'Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri', Türk müziğinin sevilen isimlerini büyüleyici Harbiye atmosferinde müzikseverlerle buluşturacak.

Her yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 4 bin konser ile Türkiye'de eğlence sektörünün öncüsü haline gelen Jolly Joker, bu yaz da sahnesinde en sevilen sanatçıları ağırlayarak unutulmaz bir sezon vadediyor.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 14 konser mekanı, 5 JJ Pub ve İstanbul Ataşehir'deki JJ Arena ile müziğin nabzını tutan Jolly Joker, yalnızca müzik değil; teknoloji ve görsel şovlarla harmanlanan benzersiz bir eğlence deneyimi sunarak fark yaratıyor.

Yıldız Tilbe'den Gülşen'e, Levent Yüksel'den Gökhan Türkmen'e kadar pek çok ünlü isim Harbiye sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

KONSER TAKVİMİ

29.07.2026 Yıldız Tilbe

30.07.2026 Gülşen

01.08.2026 Yaşar

02.08.2026 Levent Yüksel

05.10.2026 Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler

06.10.2026 Emre Altuğ 'Bir Pop Masalı'

07.10.2026 Gökhan Türkmen

08.10.2026 Yıldız Tilbe

09.10.2026 Levent Yüksel