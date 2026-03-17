Besteci ve yönetmen Süleyman Yüksel, yapay zekâ ile ürettiği müzik ve görsel projelerine dikkat çekici bir yenisini ekledi. Yüksel'in yeni çalışması 'Özledim (Latin Jazz Version)', tamamen yapay zekâ ile yaratılan dijital sanatçı Suna Divai tarafından seslendiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sözleri Süleyman Yüksel'e, bestesi Temel Zümrüt'e ait olan eser, yalnızca müzikal yaklaşımıyla değil, görsel dünyasıyla da yeni bir yaratıcı alanın kapısını aralıyor.

Projeyi farklı kılan en önemli detay ise yapay zekâ ile üretilmiş bir müzik klibinde ilk kez bir karakter için özel styling çalışması yapılması. Deneyimli stil danışmanı Banu Ergenekon, Suna Divai karakterinin görsel kimliğini oluşturmak üzere projeye dahil edildi. Latin ve Akdeniz ruhundan ilham alan stil tasarımı, dijital bir karaktere güçlü bir sahne kimliği kazandırıyor.

1950'lerin Akdeniz ruhundan ilham alan bu stil yaklaşımı, yapay zekâ üretimi görseller ile moda dünyasını aynı yaratıcı zeminde buluşturuyor. Böylece bir yapay zekâ karakteri için ilk kez profesyonel bir stil tasarımı uygulanarak, sanal bir sanatçının da tıpkı gerçek sanatçılar gibi kendine özgü bir stil kimliğine sahip olabileceği gösteriliyor.

Bu çalışma, yalnızca bir müzik klibi olmanın ötesinde, yapay zekâ ile üretilen karakterlerin görsel kimliklerinin profesyonel stil danışmanları tarafından şekillendirilebileceğini ortaya koyan ilk örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Stil danışmanı Banu Ergenekon, yapay zekâ ile üretilen klipler, filmler ve dijital projeler arttıkça karakter styling'inin de yeni bir yaratıcı alan olarak öne çıkacağını belirtiyor. İnsan stilistlerin estetik bakışıyla şekillenen bu yaklaşımın, gelecekte dijital karakterlerin sahne ve görsel kimliklerinin oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

'Suna Divai - Özledim (Latin Jazz Version)' projesi, müzik, moda ve yapay zekânın kesişiminde doğan yeni bir yaratıcı dönemin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.