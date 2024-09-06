2024 yılında 8 Harbiye konseriyle İstanbullularla buluşacak olan Mabel Matiz, üç gün üst üste sahne alacağı Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri’nin ilkini gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Mabel Matiz, 5-6 ve 7 Eylül’de üç gün üst üste gerçekleşecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserlerinin ilki için önceki akşam sahnedeydi. Biletleri günler önce tükenen gecede; Mabel Matiz’in enerjisi ve şarkılarıyla unutulmaz bir ambiyans yaşandı.

Hayranlarıyla her konserinde sohbet eden Mabel Matiz, “Harbiye’de bu yıl iki kez buluştuk sizinle. Bugün de eylül ve ekim ayında vereceğimiz 6 günlük Harbiye Açıkhava konserlerimizin ilk günü. Benim için Harbiye konserlerinin çok farklı bir yeri var. Sizlerle birlikte bu sahnede şarkılarımızı hep bir ağızdan seslendirdiğim için çok mutluyum” sözleriyle hayranlarını selamladı. Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’, ‘Fan’, ‘Müphem’, ‘Düldül’, ‘İki Satır Yara’ gibi eserlerini sevenleriyle birlikte seslendiren Mabel Matiz, tüm şarkılarına kendisine koro halinde eşlik eden dinleyicilerine teşekkür etti. Harbiye konserlerine özel tasarlanan iki farklı kostüm giyen Mabel Matiz, şıklığıyla hayran bıraktı.

POP MÜZİĞİ’NİN 2 BÜYÜK İSMİ AYNI SAHNEDE

Mabel Matiz konserinin ikinci bölümünde ise ünlü sanatçı Edis’i sahneye davet etti. “Numaracı” ve “Vay” şarkısını birlikte düet yapan Mabel Matiz ve Edis, bu muhteşem sürpriz ile konser alanını dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir an yaşattı. Performansları, dansları ve enerjileriyle iki sanatçı dakikalarca ayakta alkışlandı. Mabel Matiz davetini kabul ettiği için teşekkür ettiği Edis’e “Birlikte sahnede olduğumuz için çok mutluyum. İlk kez birlikte şarkı söylüyoruz. Bu gece beni çok mutlu ve onore ettin” dedi. Edis ise “Ben de sizin gibi bir Mabel Matiz hayranıyım, kendisini ve şarkılarını çok seviyorum. Uzun süredir hep böyle bir şey planlanıyorduk kısmet bugüneymiş” dedi.

Türk Pop Müziği’nin ikon ismi Mabel Matiz’i dinlemeye gelenler arasında Jülide Ateş, İbrahim Selim gibi isimler de yer aldı.

Mabel Matiz Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserlerine 6-7 Eylül ve 20-21-22 Ekim tarihlerinde de devam edecek.