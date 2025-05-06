Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2024’te kurduğu Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, İzmir’de sahne aldı. Türk müziği ve halk oyunlarıyla kültürel bir şölen sunan topluluk, sanatla eğitimi birleştiriyor.İZMİR (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 2024’te hayata geçirdiği Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Gösteriye, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yeliz Yıldız, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

15 ilde faaliyet gösteren topluluk, öğretmenlerin sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak millî değerleri genç nesillere aktarmayı hedefliyor. Maarif Orkestrası, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği eserleriyle izleyicilere müzik ziyafeti sundu. 54 dansçı ve 3 koordinatör öğretmenden oluşan Halk Dansları Topluluğu ise Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarıyla kültürel bir yolculuk yaşattı.

“KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, “‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile kurulan bu topluluk, kültürel bir köprü inşa ediyor. İzmir eğitim ailesi olarak bu yolculuğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Maarif Orkestrası Ankara Şefi Engin Korkmaz ise, “Gönüllü öğretmenlerden oluşan topluluğumuz, sanatın birleştirici gücüyle eğitimi kültürle inşa ediyor. Destekleyen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Program, plaket takdimiyle sona erdi. Topluluk, “Maarif Gençlik Orkestrası”, “Maarif Çocuk Orkestrası”, “Maarif Öğretmen Korosu” ve “Maarif Anne-Çocuk Korosu” gibi yeni ekiplerle büyümeyi planlıyor.