Bursa'da Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin minik mucitleri, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması’nda 1000 proje arasından ilk 3’e girdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’de 1000 projenin katıldığı EKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ilk 20 arasına kalarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen finallere katılma hakkı kazandı.

1- 4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenlenen finallerin ortaokul kategorisinde yarışan Robo Yıldırım Takımı üçüncü oldu.

Molla Yegan Üniversitesi’nin ilçenin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burası çocuklarımızın becerilerinin ortaya çıkması, geliştirilmesi dolayısı ile onların geleceğe hazırlanması için çok önemli bir işleve sahip. Özellikle robotik kodlama konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sadece bir yıl önce başlattığımız bu eğitimeler neticesinde çocuklarımız katıldıkları her etkinlikte bizi gururlandıracak projelere hazırlıyorlar. Türkiye’de 1000 proje arasından ilk üçe girmeyi başaran Robo Yıldırım Takımımızı ve eğitmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.