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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara’da Lübnan Başbakanı Sayın Necip Mikati’yi kabul edeceklerdir. Sayın Mikati’nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin ve Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.'' ifadelerine yer vermişti.

CumhurBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor. Resmi temaslarda bulunmak üzereTürkitye'ye gelen Sayın Mikati için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi Karşılama Töreni düzenlendi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak.