LÖSEV’in “Canım Kardeşim Ders Evi”nde eğitim alan lösemili çocuklar, Ataşehir’deki karne partisinde hem başarılarını kutladı hem de geleceğe umutla baktı.İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, uzun süren lösemi ve kanser tedavisi nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklar için düzenlediği “Canım Kardeşim Ders Evi” programıyla geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyor.

Hukuk, tıp, sanat ve basın gibi alanlarda üniversite okuyan gençler, LÖSEV’in eğitim desteğiyle başarıya ulaşıyor.

İstanbul Ataşehir’deki LÖSEV ofisinde düzenlenen karne partisinde, kahraman çocuklar bir yılın yorgunluğunu atarak karne sevincini doyasıya yaşadı. Gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde akademik eğitim alan ve sosyal becerilerini geliştiren minikler, oyunlar oynayıp pastalarını üfleyerek yaza neşeli bir başlangıç yaptı.

Etkinlik, çocukların hem eğlendiği hem de geleceğe umutla baktığı unutulmaz bir gün oldu.

LÖSEV, bu özel programla tedavi sürecindeki çocukların eğitimden geri kalmamasını sağlarken, onların geleceğe güvenle hazırlanmasına destek oluyor.