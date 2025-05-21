LÖSEV, kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için Bursa’da düzenlediği İyilikler Çarşısı’nda ücretsiz temel ihtiyaç ürünleri, eğlence ve dayanışma sundu.BURSA (İGFA) - LÖSEV, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Fuar Alanı’nda İyilikler Çarşısı’nı açtı.

Kanser hastası çocuklar ve aileleri, LÖSEV’in sembolik para kuponlarıyla oyuncaktan gıdaya, tekstilden zücaciyeye kadar ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladı.

Çekilişlerle tatil, beyaz eşya ve teknoloji ürünleri gibi ödüllerin de dağıtıldığı İyilikler Çarşısı, alışverişin ötesinde dayanışma ve umut platformu oldu. Müzik, dans ve animasyon gösterileriyle renklenen etkinlikte, çocuklar özel stantlar ve aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

İyilikler Çarşısı’na ürün ve hizmetleriyle katkı sağlamak isteyen kurum ve iş insanlarına çağrıda bulunan LÖSEV, 27 yıldır 100 binden fazla hastaya ücretsiz tedavi, eğitim ve sosyal destek sunduklarını belirterek, “Bu sosyal sorumluluk hareketine destek verin, bir çocuğun hayatına umut olun” mesajını verdi.