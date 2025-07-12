LÖSEV kanserle mücadele eden ve tedavi sürecini tamamlayan gençlerini yalnız bırakmayarak onlara yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. İyileşmiş gençleri makarna yapım atölyesinde bir araya getiren LÖSEV bu defa gençlere farklı bir deneyim yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İyileşmiş gençlerin aktif katılımıyla toplumsal farkındalığı artırmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen LÖSEV, gençlerin gücüne inanarak onların liderliğinde yeni projeler geliştirmeye ve umut dolu bir gelecek inşa etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, gençleri sosyal hayata kazandırmak ve onlara moral sağlayarak meslek seçimlerinde yardımcı olmak Şef ve Gastronomi Uzmanı Ufuk Evrim Karadağ’ın ev sahipliğinde taze makarna yapım atölyesi düzenlendi.

Atölye, gençlerin bilişsel öğrenme becerilerini geliştirmelerine ve gastronomi dünyasını tanımalarına olanak sağladı. Gençler atölyede mutfak tekniklerini öğrenmenin yanı sıra, mutfakta yaratıcı düşünme ve takım çalışması gibi becerileri deneyimleme fırsatı buldu. Taze makarna yapım sürecinde hem eğlenceli vakit geçirdi hem de gastronomi alanındaki meslekleri keşfetme fırsatı buldular.

LÖSEV’in Gençlere Yönelik Projeleri Devam Ediyor

LÖSEV her geçen gün daha fazla iyileşmiş çocuğa ve gence destek olmaya devam ederken, toplumsal farkındalık yaratma ve onlara umut aşılamaya yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. “Meslekleri Tanıyalım” gibi projeleri ise gençlerin meslek seçimlerinde karar almalarına yardımcı olmayı ve onları geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyor.

LÖSEV, gençlerin söz sahibi olması ve fikirlerini özgürce ifade edebilmesi için tamamen gençlerden oluşan özel bir birim ve komite kurdu. Bu yeni yapılanma, gençlerin LÖSEV’in çalışmalarında aktif rol almalarını sağlarken, kendi projelerini hayata geçirme fırsatı da sunuyor. Gençlerin yaratıcılığına ve enerjisine olan inancın vurgulandığı etkinlikte, katılımcılar dayanışma ruhuyla birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak deneyimlerini paylaşırken geleceğe yönelik vizyonlarını da ortaya koyuyor.