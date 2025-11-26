Türkiye genelinde eş zamanlı etkinlikler düzenleyen LÖSEV, Bursa'daki gönüllü öğretmenlerini Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde bir araya getirdi. Programda Ahmet Şerif İzgören, 'Hayata Değer Katmak' semineriyle öğretmenlere ilham verdi.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Öğretmenler Günü'nü Türkiye genelinde gönüllü öğretmenleriyle bir araya gelerek kutladı.

Bu kapsamda tüm illerde etkinlikler düzenlenirken, Bursa'daki kutlama programı Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, LÖSEV'in eğitim faaliyetlerine gönüllü olarak destek veren öğretmenler ve akademisyenlerle bir araya gelindi. Vakıf, çocukların eğitimine katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Programın özel konuğu olan ünlü eğitmen-yazar Ahmet Şerif İzgören, 'Hayata Değer Katmak' adlı seminerinde Türkiye'de öğretmen olmanın anlamı, gönüllülük bilinci ve çocukların yaşamındaki dönüştürücü etkiler üzerine hikâyeler paylaştı. Katılımcılara ilham veren İzgören, eğitimin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda Öğretmenler Günü pastası, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Ahmet Şerif İzgören ve LÖSEV Bursa yöneticileri tarafından birlikte kesildi.

Bu anlamlı buluşmada, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet tarihinin tüm değerli eğitimcileri saygı ve minnetle anıldı.