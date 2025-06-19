Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın yanı sıra DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kâmil İşeri, DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nida Sevim, DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt, DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Eren, lösemiyi atlatan çocuklar ve aileleri ile (DEÜ) Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu temsilcileri katıldı.

“BÖYLE YARARLI VE BAŞARILI ORGANİZASYONLAR YAPAN TOPLULUKLARIMIZ İÇİN TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ”

Çabalarından dolayı Topluluk üyesi gönüllü öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, “Tedavi sürecinin iki ayağı var: Sağlıkçılarımızın uyguladığı tıbbî tedavi ve Öğrenci Topluluğumuzun üstün çabasıyla sağladığı moral. Üniversitemizde 154 topluluk var. Böyle yararlı ve başarılı organizasyonlar yapan topluluklarımız için tüm imkânlarımızı seferber edeceğimizin sözünü veriyoruz,” dedi.

HÂLÂ LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN KARDEŞLERİNE ANLAMLI DESTEK

DEÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Başkanı Ceren Engin’in, kulübün çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği konuşmasının ve projeyi anlatan kısa film gösterisinin ardından sahneye lösemiyi yenen çocuklar çıktı. Konuklara duygu dolu anlar yaşatan minikler arasında, tanıtımı yapılan “Kuzey ve Ateş Kayıp Yıldızların Peşinde” kitabının çocuk yazarları da vardı.