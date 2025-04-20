Bursa Nilüfer Belediyesi’nin gençleri müzikle buluşturmak ve yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımak amacıyla düzenlediği Nilüfer Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması’nda, gençler performanslarıyla göz doldurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Mix Müzik ve Akademix sponsorluğunda düzenlenen 14. Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması’nda genç yetenekler, sahne deneyimi yaşama fırsatı buldu. Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın yanı sıra öğrenciler, veliler, okul yöneticileri ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaya bu yıl toplam 211 öğrenciden oluşan 49 grup başvurdu. Ön elemelerin ardından finale kalan 27 grup, jüri ve izleyiciler karşısında en iyi performanslarını sergiledi. Aralarında sevilen sanatçı Paptircem'in de bulunduğu akademisyenler, müzik öğretmenleri ve sanatçılardan oluşan jüri, gençlerin performanslarını titizlikle değerlendirdi.

Nilüfer Gençlik Korosu’nun performansıyla renklenen yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, yarışmanın ilk dönemlerinden bu yana gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erman, “Gençlere fırsat vermek ve sahne deneyimi yaşatmak için bu yarışmayı düzenliyoruz. Bizler, bilimi ve sanatı kullanarak mücadele etmeyi biliyoruz. Sanat da bunun için iyi bir fırsat” dedi. Bukle Erman, yarışmada dereceye giren grupların Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde sahne alacağını da sözlerine ekledi.

Yarışmada “En İyi Orkestra” ödülünü Barış Orkestra, “En İyi Solist” ödülünü Ceylin Dağlar, “En İyi Beste” ödülünü “Yabancı” parçasıyla Çöl The Band, “En İyi İkili” ödülünü Nefes, “En İyi Üçlü” ödülünü Şahinkaya Trio, “En İyi Dörtlü” ödülünü ise Jazzberry Jam kazandı. Ayrıca alt kategorilerde “En İyi Basçı”, “En İyi Gitarcı”, "En İyi Klavyeci", “En İyi Davulcu” ve “En İyi Alternatif Enstrüman” ödülleri de sahiplerini buldu. Mix Müzik Özel Ödülü'nü ise Zenith Grubu almaya hak kazandı.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Paptircem, katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Genç müzikseverler, Paptircem'in keyifli performansı eşliğinde gönüllerince eğlendi.