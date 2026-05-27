Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmasını kolaylaştırmak amacıyla Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı bünyesinde örnek bir projeyi daha hayata geçirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) -Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan sistem sayesinde vatandaşlar, artık bakımevinde bulunan can dostlarına birkaç tıkla ulaşabiliyor. Platformda köpeklerin ve kedilerin yaş, cinsiyet, renk ve fotoğraf gibi temel bilgileri yer alıyor. Ayrıca aşı ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanmış hayvanlar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

'Her sokak hayvanı yaşamayı hak eder' anlayışıyla yürütülen proje, hem sahiplendirme sürecini kolaylaştırmayı hem de daha fazla can dostunu güvenli yuvalara kavuşturmayı hedefliyor. Hayvanseverler, kendilerine uygun dostlarını seçerek yeni bir yaşam arkadaşlığına adım atabiliyor.

Sahiplenme sürecinde vatandaşlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 13.30-15.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyor. Seyitgazi yolu üzerinde bulunan tesiste, sahiplenilmek istenen köpeklerle vakit geçirilerek karşılıklı uyum süreci de sağlanabiliyor.

11 AYDA DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları da dikkat çekiyor. Son 11 ayda: '4 bin 144 sahipsiz köpek koruma altına alındı. 1060 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi ve 151 can dostu yeni yuvasına kavuştu.'

DİJİTAL YUVA: ESPATİ

Sahiplenmek isteyen vatandaşlar, detaylı bilgilere ve can dostlarının profillerine ESPATİ Sahiplendirme Platformu espati.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Platformda yer alan 'Dostlarımızla Tanışın' bölümü sayesinde, bakımevindeki köpekler hakkında kapsamlı bilgi edinmek ve sahiplendirme sürecini başlatmak mümkün hale geliyor.