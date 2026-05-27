Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyüksümbüller ile Ortaköy mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik bağlantı yolunu sıcak asfaltla yeniledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt kullanılarak modern bir görünüme kavuşturulan yol, bölge halkının hizmetine sunuldu. Çalışma sayesinde iki mahalle arasındaki ulaşım çok daha güvenli hale gelirken, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım sorunlarının da önüne geçildi.

Yürütülen asfalt hamlesine ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelindeki yatırımların kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Başkan Dutlulu, 'Büyüksümbüller - Ortaköy arasındaki 2 kilometrelik bağlantı yolunu sıcak asfaltla yeniledik. 22 milyon TL yatırımla altyapısını ve üstyapısını yenilediğimiz Saruhanlı başta olmak üzere ilimiz genelindeki yol ve asfalt çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz' dedi.

Kurban Bayramı'nda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Besim Dutlulu, 'Kurban Bayramı süresince de sahadayız. Vatandaşlarımızın huzuru için görev başında olacak tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum' ifadelerini kullandı.