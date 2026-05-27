Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramın anlam ve bereketini toplumun farklı kesimleriyle paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Vekili Biba, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan sakinleri de odalarında ziyaret eden Başkan Vekili Biba, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek hediye takdim etti.

Büyüklerin toplum için önemli bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, 'Sizler tecrübelerinizle bize örnek oldunuz. Bizlerin de gelecek nesillere aynı anlayışı aktarması gerekiyor. Kurban Bayramınızı kutluyor, sizleri muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun' dedi.

Beşevler Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliği ile Beşevler Taksi Durağı'nı da ziyaret eden Başkan Vekili Şahin Biba, çalışanların bayramını kutlayarak kolaylıklar diledi. Başkan Vekili Biba, taksi durağına yaptığı ziyarette durakta olmayan çalışanların bayramını da telsiz aracılığıyla tebrik etti.

Ardından Sırameşeler Sevgi Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Vekili Biba, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Günün son ziyaretini Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştiren Başkan Vekili Biba, Başhekim Yardımcısı Muhammed Şentürk ile birlikte tedavi süreci devam eden vatandaşlar ve görev başındaki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Vekili Biba, geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Vekili Biba, bayramda fedakarca görev yapan tüm personele kolaylıklar diledi.