İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçe sakinlerinin ve konukların Kurban Bayramı'nı daha temiz ve sağlıklı bir ortamda geçirmeleri için bayram süresince temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ve arife günü sürdürdüğü temizlik çalışmalarına bayram boyunca da devam ediyor. Bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma temposuna giren ekipler, ilçe genelindeki meydanları, ana arterleri, cadde ve sokakları mobil yıkama araçları ve basınçlı sularla titizlikle yıkıyor. Özellikle bayram ziyaretleri nedeniyle yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı bölgelerde genel temizlik ve süpürme çalışmaları gün boyu kesintisiz sürdürülüyor.

KONTEYNERLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Bayram döneminde evsel atık miktarının artmasını göz önünde bulunduran Maltepe Belediyesi, çöp toplama seferlerini sıklaştırdı. Konteynerlerin taşmasını önlemek amacıyla sıkı bir program uygulayan ekipler, çöpleri anında topluyor. Ayrıca çevreye kötü koku yayılmaması ve hijyenin maksimum düzeyde tutulması için boşaltılan çöp konteynerleri özel ilaçlı sularla yerinde dezenfekte ediliyor.

MOLOZLAR HIZLA KALDIRILIYOR

Belediye ekipleri rutin temizlik ve çöp alım işlemlerinin yanı sıra, bayram süresince çevre ve görüntü kirliliğine yol açabilecek sorunlara da müdahale ediyor. İlçe genelinde sokak aralarına veya boş alanlara bırakılan molozlar ve eski ev eşyaları, iş makineleri yardımıyla hızlıca toplanarak tahliye ediliyor.