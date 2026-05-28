Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar ve Milletvekili Ataş, modern kesim alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların bayramını tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Bayram namazının ardından kurban kesim alanına gelen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de profesyonel kasaplar tarafından gerçekleştirilen kesim süreçlerini takip etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti.

'KURBAN KESİMLERİ SERİ VE PROFESYONEL ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek, 'Burada verilen hizmet, ehil kasaplar tarafından son derece profesyonel bir şekilde yürütülüyor. Bu hizmet sayesinde çevreye olumsuz görüntü verilmeden, çevre şartları korunarak ve insan sağlığı ön planda tutularak bir düzen sağlanıyor. Kesilen hayvanlar arasında, sağlığı tehdit edecek herhangi bir hastalık veya olumsuz durum tespit edilmesi hâlinde veteriner hekimler devreye giriyor' dedi.

'KAYSERİ'MİZ ADINA GURUR VERİCİ BİR HİZMET'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da kurban kesim alanındaki düzen ve hijyen ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Burada gördüğüm manzara gerçekten beni Kocasinan Belediyemiz adına da Kayseri'miz adına da çok gururlandırdı. Çok nezih bir yerde, hijyenik bir ortamda; veteriner hekimlerin, profesyonel kasapların gözetiminde hizmet veriliyor' ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı boyunca Kocasinan Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin büyük kolaylık sağladığını ifade eden vatandaşlar, modern, hijyenik ve düzenli ortamdan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Vatandaşlar, özellikle profesyonel kesim hizmeti, çevre temizliği ve hızlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Çolakbayrakdar ve Milletvekili Dursun Ataş, ziyaretin ardından kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle limonata, ekmek arası kavurma ve ayran ikramında bulundu. Samimi görüntülerin oluştuğu programda vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi'nin bayram boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.