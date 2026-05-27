Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ak Zambak Projesi' kapsamında Kozan'da 13 kadın üreticiyle saha gözlemleri yapıldı. Kadın istihdamını ve kırsal kalkınmayı hedefleyen projede, akzambakların gelişim süreçlerinin sağlıklı ilerlediği görüldü.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının iş birliğinde yürütülen 'Ak Zambak Projesi' kapsamında çalışmalar sürüyor.

13 kadın üreticinin yer aldığı proje kapsamında, Kozan ilçesi Çulluuşağı Mahallesi'nde bulunan akzambak üretim alanları ziyaret edilerek saha gözlemleri gerçekleştirildi.

Üretim alanlarında yapılan incelemelerde, beyaz zambakların (lilium candidum) gelişim süreçleri değerlendirildi; üreticilerle bir araya gelinerek üretim süreci, bakım çalışmaları ve hasat dönemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle kadın üreticilerin emeğiyle büyüyen üretim alanlarının, kırsal kalkınmaya ve kadın istihdamına önemli katkı sunacağı vurgulandı. Ziyaret sırasında akzambakların sağlıklı gelişimi ve görünümü dikkat çekerken, kadın üreticilerin üretime aktif katılımı, projenin sosyal yönünü de ön plana çıkardı. Üretim alanlarında gerçekleştirilen gözlemler sonucunda bitkilerin gelişim sürecinin sağlıklı ilerlediği gözlendi.

Kadın emeğini tarımsal üretimle buluşturan proje sayesinde hem bölgesel üretimin desteklenmesi hem de kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması hedefleniyor. Akzambak üretiminin ilerleyen süreçte bölge ekonomisine ve tıbbi-aromatik bitki üretimine katkı sağlaması bekleniyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan kadınların üretime katılımını destekleyen, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almalarını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edecek.

Kadın emeğini görünür kılan, yerel üretimi güçlendiren ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı hedefleyen bu tür faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de artırılarak sürdürülmesi amaçlanıyor.