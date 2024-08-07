Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve Bilgehaneler, öğrencilerde tarih bilincini artırmak için önemli çalışmalar yürütüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi alt katındaki müze bölümünde sergilenen “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi’’ni gezen LİMA ve Bilgehane öğrencileri Fahreddin Paşa’yı yakından tanıdı.

Medine Müdafaası’nda gösterdiği üstün cesaret ve fedakârlıkla tarihe mal olmuş Fahreddin Paşa’nın yaşamını öğrenen öğrenciler, Paşa’nın kahramanlık mücadelesini ve tarihi önemini yansıtan fotoğraf ve eşyaları birebir deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sergiyi gezen LİMA ve Bilgehane öğrencileri, böyle örnek bir şahsiyeti yakından tanıma fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, sergiyi Konya’ya getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

SERGİ EKİM AYI SONUNA KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

1. Dünya Savaşı sırasında zor şartlar altında 2 yıl 7 ay süren Medine müdafaası ile bilinen Ömer Fahreddin Türkkan’ın fotoğrafları ve kişisel eşyalarının yer aldığı, “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi” Ekim ayı sonuna kadar Konya Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi alt katındaki müze bölümünde ziyarete açık olacak.