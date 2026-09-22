Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na geri sayım başladı. Yaklaşık 140 firmanın katılımıyla sektörün tüm paydaşlarını Balıkesir'de buluşturacak olan fuar toprağa bereket, emeğe değer katacak.

BALIKESİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılığın başkenti Balıkesir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı sektör temsilcileri, üreticiler, kurum temsilcileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

'Tarımda Balıkesir Modeli' ile kırsalda üretimi güçlendirecek pek çok başarılı çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu fuar sayesinde tarım ve hayvancılığa da değer katıyor.

24-27 Eylül tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenecek olan fuarda; paneller, hayvancılık zirvesi, şampiyonalar ve damızlık koç mezadı gibi etkinlikler de yer alacak.

AKILLI TARIM UYGULAMALARI VE YENİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ ELE ALINACAK

Balıkesir'de dört gün boyunca tohumdan teknolojiye, koç mezatından panellere kadar tarım ve hayvancılığın tüm bileşenlerini buluşturan fuarda; bitkisel üretim etkinlikleri ve paneller, hayvancılık gösterileri ve yarışmalar, aileler ve çocuklara özel alanlar yer alacak.

Fuarda akademisyen ve uzmanlardan teknik eğitimler, sürdürülebilir üretim ve modern tarım panelleri ve yarışmalar yapılacak. Geçen yıl 70 olan firma sayısının bu yıl iki katına çıktığı fuarda 140 firma yer alacak.

Üreticinin ihtiyaç duyduğu teknoloji, akıllı tarım uygulamaları, tohumculuk ve yeni üretim yöntemlerini sahaya taşıyan fuarda çiftçinin toprağına bereket katacak, verimliliğini artıracak yöntemler de masaya yatırılacak.

Son teknoloji tarım makineleri ve ekipmanlarının yakından inceleneceği fuar 20 ilçeden ve çevre illerden de katılımcıları ağırlayacak.

HAYVANCILIK ZİRVESİ, PANELLER, MEZATLAR VE BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

24 Eylül Perşembe günü kapılarını açacak olan 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda kurulacak Hayvancılık Çadırı da hayvan sağlığı ve sürdürülebilir üretim oturumlarının yanı sıra Damızlık Koç Yarışmalarıyla hayvan yetiştiricilerini buluşturacak.

Paneller, hayvancılık zirvesi, canlı hayvan etkinlikleri ve şampiyonalarla renklenecek fuarda bilim, teknoloji ve verimlilik açısından örnek üretim modelleri uzmanlar tarafından anlatılacak.

Verimli toprakları, geniş coğrafyası, ürün çeşitliliği, güçlü tarım ve hayvancılık geleneğiyle Balıkesir, dört gün boyunca tarım ve hayvancılık sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirecek. 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı için ilçelerden de ulaşım sağlanacak.