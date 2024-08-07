Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Değirmendere Kayık Çekek projesinde hummalı çalışma sürüyor. Başkan Büyükakın, projenin geldiği son noktayı yerinde gördüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere sahilinde gerçekleştirdiği kayık-çekek yeri projesinde önemli bir aşamaya ulaştı. Toplam 1.250 metrekare alan üzerine kurulan kayık çekek yeri, bölgedeki balıkçıların teknelerini güvenli bir şekilde bağlayabilecekleri modern bir tesis olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Projenin ilk aşamasında, 100 adet kazık çakılarak sabit iskele temelleri oluşturulmuş ve ardından demir donatı montajı ile beton dökümü gerçekleştirilmişti. Hızlı bir şekilde devam eden projeyi yerinde inceleyen Başkan Büyükakın’a Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik personel katıldı.

“BÜTÜN DÜŞÜNDÜKLERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”

Projenin önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Halıdere ile Değirmendere arası bağlantılı değildi maalesef” diyerek şunları kaydetti; “Tabii bu nedenle geçiş yapılamıyordu. Ana strateji olarak Halıdere ile Değirmendere’yi birleştirmeyi esas aldık. Sahilde yürüyüş ve bisiklet yollarını yapmayı planladık. Bir aquapark ve sosyal tesisinde kazandırılması da düşünmüştük. Sonrasında kayık çekek yerleriyle ilgili bir düzenleme yapmayı planladık. Geldiğimiz noktada bütün bu düşündüklerimizi hayata geçirdik.”

“VATANDAŞLARIMIZ GÜLE GÜLE KULLANSIN”

Başkan Büyükakın, “Kayık çekek yerleri eylül ayı sonuna doğru bitiyor. Ekimde inşallah hizmete alınacak. Toplamda bakıldığında 100 milyon TL civarında bir yatırım var. Aslında aquaparkı da hesaba katarsak onunda üzerine çıkıyor. Bununla birlikte arka tarafta bir dere ıslahı yapıldı. Burası ilk açıldığı günden beri hayli bir talep gördü. Bir nefes alma noktası daha oldu. Halıdere'den Değirmendere’ye insanların yürüyebildiği, dinlenebildiği ve oturup nefes alabildiği bir alan oldu. Ekim ayından sonra çok daha güzel olacak inşallah bu alan. Tüm vatandaşlarımız güle güle kullansın” açıklamasını yaptı.

BÖLGESEL PLANLAMA VİZYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Değirmendere kayık çekek yeri projesiyle birlikte bölgesel planlama ve üst ölçekli düşünme vizyonunu ortaya koydu. Proje sadece bir çekek yeri olarak değil, bölgenin genel kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için stratejik bir adım olarak görülüyor. Bu projeyle bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına büyük katkı sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ileriye dönük projelerinde de sürdürülebilirlik, çevresel duyarlılık ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak şehir planlamasına katkı sağlamaya devam etmesiyle de vatandaşların takdirini almaya devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Sezer de, “Sahil bağlantılarıyla birlikte bu kayık çekek yeri 50 yıllık bir hayaldi” diyerek diye Başkan Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti.