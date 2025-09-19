MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezî sınavın sorularına yönelik analiz raporu hazırlandı. Rapora göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki soruların tamamının, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilmiş olup 963 bin 142 öğrenci sınava katılmıştı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezî sınavın sorularına yönelik analiz raporu hazırlandı.

Raporda, soruların 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlandığı ve tamamının Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi. Buna göre öğrencilere yöneltilen okuduğunu anlama, yorum yapma, problem çözme ve analiz becerilerini ölçmeye yönelik sorular, 8'inci sınıf ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, konuların işleniş biçimleri, konularla ilgili metin ve etkinlikler dikkate alınarak hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre analiz raporunda, sınavın hazırlık sürecinde ders kitapları temel kaynak olarak kullanıldığı bildirildi. Bu kapsamda öğrencilerin sınavda karşısına yalnızca müfredata ve sınıf içi derslerde işlenen konulara dayanılarak hazırlanan sorular çıkarken, sürpriz içeriklerle karşılaşılmazken, ek kaynaklara ihtiyaç duymaksızın derslerde işlenen konularla doğrudan bağlantılı sorularla karşılaştığı gözlendi.

Raporda ayrıca, 2025 LGS'de kullanılan soruların ders kitaplarıyla birebir karşılaştırmasına ilişkin örnekler de paylaşıldı.