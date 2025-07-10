Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne'de yaptığı temaslarda LGS sonuçlarının 11 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da açıklanacağını duyururken, 30 binden fazla noktada tercih desteği sağlanacağını yineledi. Bakan Tekin, 4+4+4 eğitim sisteminin lise kademesine ilişkin soruyu da yanıtladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valisi Yunus Sezer’e yaptığı ziyarette Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Tekin, sınav sonuçlarının 11 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacağını duyurdu.

Tercih sürecinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini ve yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos’ta ilan edileceğini belirtti.

Bakan Tekin, öğrencilerin sağlıklı tercih yapabilmesi için Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada rehberlik birimleri oluşturulduğunu açıklarken, “Çocuklarımız, öğretmenleriyle ve aileleriyle bu birimlerde tercihlerini yapabilir” dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba'nın da hazır bulunduğu ziyarette Bakan Tekin, Edirne'de mevcut hâliyle 57 bin öğrenciye 3 bin 220 derslikte hizmet verdiklerini aktararak, son 20 yılda öğretmen ve derslik sayısının yüzde 50'den fazla arttığını vurguladı.

4+4+4 eğitim sisteminin lise kademesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Tekin, "Bu konu bizim de gündemimizde. Merkezî yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi güçlendirir, zenginleştirir. Bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda değişiklik yapılmasıyla ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa, bunu tespit edersek bu konudaki adımları atarız. Bu konudaki nihai kararın TBMM'de olduğunu biliyoruz. Yasal değişiklik yapılması gerekir. Yüce Meclisin takdirine sunarız, eğer onaylanırsa hayata geçirmiş oluruz" diye konuştu.