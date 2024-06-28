ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS), 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirilmişti. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulurken, ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı.

Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacağı öğrenildi.