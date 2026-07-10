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Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci de başlayacak. MEB'in 2026 takvimine göre öğrenciler tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkezî sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtilerek, adayların sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği bildirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.