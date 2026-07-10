Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkezî sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtilerek, adayların sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği bildirildi.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci de başlayacak. MEB'in 2026 takvimine göre öğrenciler tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz