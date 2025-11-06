Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında okullarda kütüphane kurulumuna ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında 'Okul Kütüphanelerinin Kurulumu ve Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü', Bakanlık'taki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Tekin, 'Eğitim öğretim yükü, bir ülkenin topyekûn birlikte hareket ettiği zaman, birlikte mücadele ettiği zaman altından kalkabileceği büyük bir yük.' dedi.

Eğitim öğretimin 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen, yaklaşık 75 bin okul ve 100 binin üzerindeki kurumla 86 milyonun tamamını ilgilendiren bir alan olduğuna işaret eden Tekin, toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Aileler dâhil olmak üzere, toplumdaki gerçek ve tüzel kişilerin tamamının eğitim sürecine destek olmasını istediklerini vurgulayan Tekin, 'Meslek örgütleri, iş çevreleri, sivil toplum örgütleri, bu sürecin içinde bizimle ne kadar yol yürürlerse, eğitim sistemimiz o kadar başarılı olur. Bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeyler o düzeyde toplumsal karşılık bulur, bunu istiyoruz.' diye konuştu.

