Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 15 Haziran’da düzenlenen LGS sınavının sonuçları ise 11 Temmuz’da açıklanacak.

Kılavuzda; lise türleri, yerleştirme ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler, sıkça sorulan sorular, tercih kontrol listesi ve okul türlerine ilişkin detaylar yer alıyor. Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi gibi okul türleri ayrı ayrı ele alınıyor.

VELİLERE BİLGİLENDİRİCİ VE DESTEKLEYİCİ TUTUM ÖNERİSİ

Kılavuzda velilere; çocuklarının bireysel özelliklerine saygı duyarak onların ilgi alanlarına, meslek hayallerine ve yeteneklerine uygun tercihler yapmaları konusunda rehberlik etmeleri önerildi. Ayrıca tercih edilecek okullarla ilgili konaklama, ulaşım ve diğer olanakların araştırılması tavsiye edildi.

ÜÇ FARKLI YERLEŞTİRME MODELİ UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, liselere yerleştirme; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacağı bildirildi.

Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrencilerin ikamet adresi, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devamsızlık kriterleri dikkate alınarak en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Yerleştirme ekranında; yeşil renk kayıt alanındaki, mavi renk komşu alanlardaki ve kırmızı renk diğer alanlardaki okulları temsil edecek. Öğrenciler tercih sürecine yerel yerleştirme ekranından başlayacak; ilk 3 okul kayıt alanından seçilmek şartıyla en fazla 5 tercih yapılabilecek. Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezî yerleştirme ise LGS puanı ile öğrenci alan okulların kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre yapılacak. Pansiyonlu okullara tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.