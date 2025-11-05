Fotoğrafçı Lara Sayılgan sanatçıları arasında yer aldığı Vision Art Platform ile 11. Asia Now Paris Asya sanat fuarına 'Park' 'UnbornLotus' ve 'Opuntia My Love' isimli eserleriyle katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Fotoğrafçı Lara Sayılgan Monnaie des Paris'te gerçekleşen 11. Asia Now Paris Asya sanat fuarına sanatçısı olduğu galeri Vision Art Platform ile katıldı.

Paris'te ilk kez fuara katılan Sayılgan, Vietnam'da ve Bodrum'da çektiği ve daha sonra altın varak uygulayarakoluşturduğu 'Unborn Lotus' 'Opuntia My Love' isimlieserleri ve 'Park' isimli bir fotoğraf baskı olan ve aynı zamanda sanat severlere eserin bir parçası olma imkanını sağlayan interaktif eseriyle fuarda yer aldı.

Lara Sayılgan sergilenen eserleri ile sanatseverlere Parkta siz olsaydınız nasıl duygular içinde olurdunuz? sorusunu sormak ve onlardan duygularını yazmasını ya da çizmesini istediğini belirterek eserleri hakkında şunları kaydetti:

'Park' isimli eserim, parka gittiğim zaman hep merak ettiğim fakat soramadığım için, sergilenen işle izleyicilerin duygularını aktarmasını istediğim interaktif bir iş, Paris gibi insanların çok okuduğu bir şehirde ve Asya Fuarında inanılmaz farklı çizimler, farklı dillerde cümlelerle eser yeniden var oldu ve tam hayal ettiğim gibi oldu ve çok ilgi gördü.

'Unborn Lotus' isimli eserim Vietnam'da çektiğim bir Nilüfer serisi, Lotus olmadan önceki halini altın varaklarla doldurarak, onları bir mücevher gibi göstermek istedim biz insanoğlu doğaya çok şey borçluyuz ama asla hak ettiği değeri vermediğimizi düşünüyorum.

'Opuntia My Love' isimli eserlerimde Bodrum'da takıntılı olduğum opuntia kaktüsleri,onları da aynı mantıkla altın varak çalışarak, görünürlüğünü arttırmak istedim.