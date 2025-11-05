Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, partinin kuruluşundan bu yana Kocasinan teşkilatında görev yapmış kurucu kadrolar ve önceki ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Gayretimiz, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan'da yaşayan her bir hemşehrimizin hayatına değer katmak, Kayseri'mizin her köşesinde hizmetle gönüllere dokunmaktır.' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Kocasinan Akademi Mimar Sinan Tesisi Alice Deluxe Düğün Salonu'nda düzenlenen programa; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile AK Parti'nin kuruluşundan bu yana emek veren kurucu kadrolar ve eski ilçe başkanları katıldı.

Millete hizmet yolunda gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, '23 yıldır aralıksız olarak, dünya tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir şekilde iktidarda kalarak millete, memlekete ve vatana hizmet ediyoruz. İnşallah bir ve beraber olarak hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Çünkü çevremize baktığımızda sadece Türkiye'nin değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın da ihtiyacı var. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de ve diğer mazlum coğrafyalarda sesini çıkarabilen tek lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birleşmiş Milletler'de, şimdiye kadar hiç kimsenin dile getiremediği 'Dünya beşten büyüktür' sözünü cesaretle söyleyen bir liderimiz var. Tabiri caizse, bütün dünyaya yön veren bir liderimiz var. Bundan dolayı Rabbim kendisine sağlıklı ve hayırlı ömürler versin. Yerelde Kocasinanlı hemşehrilerimize ve Kayseri'mize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Şimdiye kadar her bir mahallemizde, her bir sokağımızda, her bir bölgemizde vatandaşımıza daha iyi hizmeti nasıl ulaştırırız, vatandaşımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız ve yüzünü nasıl güldürürüz, bunun gayreti içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, imkânlar ölçüsünde Kocasinan'daki tüm mahallelerin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmet ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler kazandırabilmek için üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kocasinan İlçesi'nde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, 'Gayretli çalışmaları ve emekleriyle Kocasinan'ı daha iyi bir konuma getiren, durmadan çalışan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetleri takdir eden vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da 'Kocasinan, kırsalıyla ve merkeziyle herkesi içinde barındıran bambaşka bir yer. Kocasinan'da olmaktan her zaman gurur duyuyorum.' diye konuştu.

Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.