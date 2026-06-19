Antalya Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde, Lara Plajı'nda öğrencilerin katılımıyla ikinci kez bilimsel temelli Marine Litter Watch (MLW) çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte toplanan atıklar bilimsel yöntemlerle analiz edilerek kıyı kirliliğinin kaynakları tespit edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, klasik kıyı temizliği anlayışının ötesine geçilerek bilimsel veri toplamaya dayalı Marine Litter Watch (MLW) uygulaması hayata geçirildi.

Çalışmaya Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü ile Yükseliş Koleji öğrencilerinin yanı sıra, Mavi Bayrak Programı kapsamında teknik incelemede bulunmak üzere Antalya'da bulunan Kırgız heyeti de katıldı.

ÖĞRENCİLER HEM TEMİZLİK YAPTI HEM VERİ TOPLADI

Öğrenciler, ellerindeki atık poşetleriyle Lara Plajı'nda belirlenen alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplanan atıklar plastik, metal, cam ve diğer kategorilere ayrılarak kayıt altına alındı. Böylece öğrenciler hem çevre temizliğine katkı sundu hem de uygulamalı çevre eğitimi alarak bilimsel veri toplama sürecine dahil oldu.

'Veriyle koruma' yaklaşımıyla yürütülen çalışma kapsamında, kıyı kirliliğinin kaynaklarını belirlemek ve kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla atıklar türlerine göre sınıflandırıldı, kodlandı ve gözlemler rapor haline getirildi.

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER DE TAKİP EDİLECEK

Marine Litter Watch izleme programının ilki, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde gerçekleştirilmişti. Programın ikinci uygulaması ise Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında yapıldı.

Yıl boyunca aynı bölgede dört kez gerçekleştirilecek çalışmalarla kıyılardaki atık yoğunluğu ve çeşitliliğindeki mevsimsel değişimler de izlenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda kıyı kirliliğinin kaynaklarının belirlenmesi ve önleyici adımların planlanması hedeflenirken, öğrencilerin hazırladığı gözlem raporlarının da geleceğe yönelik çözüm önerilerine katkı sunması amaçlanıyor.

MARİNE LİTTER WATCH (MLW) PROGRAMI NASIL ÇALIŞIYOR?

Etkinlikte uygulanan Marine Litter Watch (MLW), Avrupa Çevre Ajansı tarafından yürütülen uluslararası bir deniz çöpü izleme programı olarak öne çıkıyor. Program kapsamında belirlenen alanda toplanan atıklar önce karakterizasyon işleminden geçiriliyor, ardından türlerine göre sınıflandırılarak her biri kendine ait kodlarla Avrupa Çevre Ajansı'nın veri sistemine işleniyor.

MLW programının en önemli özelliğini düzenli veri takibi oluşturuyor. Aynı alanda yılda dört kez gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde atık türleri ve yoğunluğundaki değişimler izlenerek kıyı kirliliğine ilişkin bilimsel veriler elde ediliyor. Bu veriler, kirliliğin kaynağının belirlenmesi ve uzun vadeli çevre politikalarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

KATILIMCILARDAN ÇEVRE DUYARLILIĞI MESAJI

TÜRÇEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin, Marine Litter Watch programının kıyı kirliliğini bilimsel verilerle izlemeye yönelik bir çalışma olduğunu belirterek, toplanan atıkların sistem altyapısına işlendiğini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Efe Yağız Aktaş ise çevrenin korunması gerektiğini vurgulayarak, 'Doğaya çöp ve plastik atılmamalı. Sahilleri ve tüm canlıları korumalıyız' diyerek çevrenin korunmasına dikkat çekti. Öğrencilerden Mira Yalçı da sahilde çok sayıda atıkla karşılaştıklarını belirterek, 'Sahillerde cam ve sigara izmaritleri başta olmak üzere çok fazla çöp var. İnsanların bu konuda uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerekiyor' diye konuştu.