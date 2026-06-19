Bursa İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Park Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen 332 saatlik Bahçıvanlık Kursu tamamlandı. Eğitim programına katılan 19 personele sertifikaları Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da kurum içi eğitim ve personel gelişimine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü koordinasyonunda Park Bahçeler Müdürlüğü personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Bahçıvanlık Kursu tamamlandı. Toplam 332 saat süren eğitim programına Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan 19 personel katıldı. Eğitimler, Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi İhsan Çil ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet Faruk Pekmezci tarafından verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerle desteklenen program kapsamında personelin bitki yetiştiriciliği, bakım çalışmaları, peyzaj uygulamaları ve yeşil alan yönetimi konularındaki mesleki yeterliliklerinin artırılması hedeflendi. Eğitim süreci boyunca çalışanlar, görev alanlarına ilişkin güncel bilgi ve uygulamaları öğrenme fırsatı buldu. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından İnegöl Belediyesi Şantiyesinde sertifika töreni düzenlendi. Törende kursu başarıyla tamamlayan 19 personele sertifikaları Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi. Programda ayrıca eğitim sürecine katkı sağlayan Ziraat Mühendisleri İhsan Çil ve Ahmet Faruk Pekmezci'ye teşekkür edilerek plaket sunumu gerçekleştirildi.