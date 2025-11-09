Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilköğretim öğrencilerine Atatürk büstleri ve renkli boyama setleri hediye ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, minik öğrenciler için özel bir etkinlikle kutlandı. Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen sürprizde, ilköğretim öğrencilerine Atatürk büstleri ve renkli boyama setleri armağan edildi.

Etkinlik, ara tatil öncesi çocuklara sevinç yaşatırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına olan saygıyı da pekiştirdi. Çocuklar, kendilerine verilen hediyeleri büyük bir mutlulukla karşılarken, Atatürk sevgisini renkli çizgilerle ifade etti. Küçük ellerin çizimlerinde ve minik kalplerin heyecanında, Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlem bir kez daha hayat buldu.

Başkan Zafer Sezgin Geldi, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara seslenerek, 'Sizlerden tek isteğimiz, başarılı, bilinçli ve vatanını seven bir nesil olmanız. Bizler her zaman sizin yanınızdayız' dedi. Başkan Geldi, belediye olarak çocukların eğitimine, kültürel gelişimine ve milli değerlerle yetişmelerine katkı sağlayacak projelere öncelik vermeye devam edeceklerini vurguladı.