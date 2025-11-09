Konya'nın üretim gücünü ihracat vizyonuyla buluşturan İhracat Uzmanlığı Eğitim Programı, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kapanış oturumuyla sona erdi.

KONYA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Konya Ticaret Odası Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, akademisyenler, öğrenciler ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirilen program, Türkiye'nin ihracat kapasitesini nitelikli insan kaynağıyla güçlendirmeyi hedefledi.

Kapanış oturumunda konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin ihracat artışında Ticaret Bakanlığı'nın önemli bir payı olduğunu belirtti.

Öztürk, 'Bu programın Konya ayağını üniversitemizle birlikte yürütmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Konya, 2000'li yılların başında 80 milyon dolar olan ihracatını bugün 3,5 milyar doların üzerine taşıdı. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış oranı yakalayarak dünya ölçeğinde örnek bir başarı hikayesi yazmıştır' dedi.

KTO Karatay Üniversitesi'nin üretim ve ihracata katkı sağlayan nitelikli bireyler yetiştirmede aktif rol üstlendiğini ifade eden Öztürk, 'Bu tür projeler, hem insan kaynağının gelişmesine hem de ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesine büyük katkı sağlıyor' diye konuştu.

KILIÇKAYA: 'İHRACATIMIZ 270 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin küresel zorluklara rağmen ihracatta güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Kılıçkaya, '1980'li yıllarda 1-2 milyar dolar düzeyinde olan ihracatımız bugün 270 milyar dolarlara ulaştı. 2024'te yüzde 3,8 büyüme kaydedildi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme oranı yüzde 4,8 oldu. İhracatımızda da ilk 10 ayda yüzde 4'e yakın bir artış yaşandı' bilgisini paylaştı.

İhracatın sürdürülebilirliğinde nitelikli insan gücünün belirleyici olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, 'Bu programda akademik bilgiyle iş dünyasının pratik deneyimi birleşti. Bakanlık yöneticileri, sektör temsilcileri ve finans kuruluşlarının yöneticileri dersler verdi; böylece güçlü bir iletişim ağı oluşturuldu' dedi.

Kılıçkaya, 'İhracat Akademisi Projesi'ni insan kaynağına yatırım vizyonuyla hayata geçirdik. İlk olarak Marmara Üniversitesi'nde başlattık, ardından Ankara Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile devam ettik. Konya, bu proje kapsamında öncelikli illerden biri oldu. Bu noktada destekleri için KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Öztürk'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap oturumuyla tamamlandı.