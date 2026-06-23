TBMM Genel Sekreterliği'nden 'çıplak arama' iddialarına yanıt
TBMM Genel Sekreterliği'nden 'çıplak arama' iddialarına yanıt
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 341 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda; 146 asayiş timi, 8 komando timi, 634 Jandarma personeli ile 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği görev aldı. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, 'Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi.

Kaynak: RSS