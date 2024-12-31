Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

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Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: igf