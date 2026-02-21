Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market'te kırmızı et satışı başladı. Ramazan ayının ilk gününde Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla toplam 4 bin 243 kilogram kırmızı et satışı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından yerli üreticilerden temin edilen et ürünleri Ramazan sofralarında vatandaşlarla buluşuyor.

Ramazan ayı boyunca Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde 9 Başkent Market şubesi ile 3 Başkent Mobil Market'te sürecek uygulama kapsamında; kıyma, kuşbaşı, yemeklik haşlamalık et ve dana sucuk vatandaşlara sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal destek alan Başkent Kart sahipleri de kartlarına yüklenen bakiye ile et alışverişi yapabiliyor.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ 4 BİN 243 KİLOGRAM ET SATILDI

Başkent Mobil Marketler Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Evren, Balâ ve Şereflikoçhisar'da et satışına başladı. Ayrıca etler; Başkent Marketlerin; GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe, Ulus Hali şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Ramazan ayının ilk gününde Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla toplam 4 bin 243 kilogram kırmızı et satışı yapıldı.

Satış noktalarına ilişkin güncel bilgilere ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.