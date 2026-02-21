Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mobil Ekmek Fırını aracılığıyla Ramazan ayında sıcak pide satışına başladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin güvenilir ve hijyenik ortamlarda üretilen gıdalara kolay ulaşabilmesi amacıyla yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mobil Ekmek Fırını aracılığıyla Ramazan ayında sıcak pide satışına başladı.

Mobil fırın Ramazan ayı boyunca her gün kentin farklı bir noktasında sıcacık pideler üreterek Başkentlilere ulaştıracak. Ankaralılar, 14.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 5 bin pidenin üretileceği mobil fırının bulunduğu yeri sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.

İlk gün Ulus'ta başlayan uygulama ile İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi köşesinde, Mobil Ekmek Fırın'ın içerisinde üretilen kaliteli, güvenilir, sıcak Ramazan pidesini Başkentlilerin iftar sofralarıyla buluşturuyor.