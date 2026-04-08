Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakaları'nda Kütahya Belediyespor sporcuları önemli başarılar elde etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor Kulübü, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakaları'nda şehrin gurur kaynağı oldu.

Zorlu karşılaşmalara sahne olan organizasyonda sporcularımız dikkat çeken performanslar sergiledi.

26 kg kategorisinde mücadele eden Ahmet Burak Maran, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. 55 kg kategorisinde yarışan Tarık Öztürk de üçüncülük elde ederek bir diğer bronz madalyayı şehrimize getirdi. Kütahya Belediyespor Kulübü, elde edilen bu başarıların altyapıya verilen önemin göstergesi olduğunu vurgulayarak, sporcular, antrenörler ve kulüp yönetimini tebrik etti. Başarıların artarak devam etmesi temenni edildi.