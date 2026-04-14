Konserin ardından konuşan Başkan Kahveci, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçen eğitmenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Şef Kazım Göktuğ Kutlu yönetiminde sahne alan koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirdiği türkülerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar da zaman zaman eserlere eşlik etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Halk Müziği Konseri'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

