Kütahya'da düzenlenen 4. Geleneksel Halk Müziği Konseri, türkülerin birleştirici gücüyle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Halk Müziği Konseri'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Şef Kazım Göktuğ Kutlu yönetiminde sahne alan koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirdiği türkülerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar da zaman zaman eserlere eşlik etti.
Konserin ardından konuşan Başkan Kahveci, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçen eğitmenlere ve sanatçılara teşekkür etti.
Kütahya'nın köklü kültürel birikimini yansıtan etkinliklerin artarak devam edeceği belirtilirken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.