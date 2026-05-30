Düzce'de akarsu yamacında bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet zanlısı yakalandı.

DÜZCE (İGFA) - Düzce Merkez ilçesine bağlı Samandere Köyü Sinekli Yaylası yolu üzerindeki akarsu yamacında 26 Mayıs 2026'da kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin bulunduğu noktadan taşınmadığının değerlendirildiği, ölümün ise yaklaşık 24 saat önce gerçekleştiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bölgede krem renkli muşamba ile aynı renkte başka bir muşambanın ağaç kütüğüne çakılı halde bulunduğu, olay yerinde ayrıca maktule ait olmayan bir çift ayakkabı ile yaklaşık 25 metre uzaklıkta boyun ve baş kısmında iki kesi/yırtık bulunan yelek tespit edildiği öğrenildi.

Üzerinde cep telefonu, cüzdan ve kimlik bulunmayan cesedin pantolon diz kısmında yoğun çamur izleri olduğu, yağış nedeniyle ıslak kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Uzmanlığı Bölümünde yapılan ön otopside, boyun bölgesinde sivri sert cisimle oluştuğu değerlendirilen derin kesi, yüz bölgesinde darbeye bağlı ekimozlar ve vücudunun çeşitli yerlerinde boğuşma izleri tespit edildi.

Tırnak içlerinden DNA örnekleri alınan cesedin parmak izi incelemesi sonucu, hayatını kaybeden kişinin A.C. (67) olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın aydınlatılması için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando birlikleri, JASAT ve istihbarat unsurlarınca geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 bin 900 saatlik kamera görüntüsü incelenirken, 16 PTS kaydı, 21 EDS kaydı ve HGS geçiş bilgileri analiz edildi. Ayrıca baz kayıtları, çeşitli veri sistemleri üzerinden yapılan analizler, 44 kişinin bilgi ve görgüsüne başvurulması ile 108 aracın takibi gerçekleştirildi.

Toplam 59 personelin görev aldığı çalışmalarda, cinayeti N.Ö'nün (48) işlediği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatıldığı bildirildi.