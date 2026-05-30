Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarıyla vatandaşların bayramı sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda geçirmesi için yoğun mesai harcadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim noktalarında aralıksız görev yaparak çevre temizliğinin korunması adına titiz çalışmalar gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Bayram süresince sahada görev yapan ekipler, kurban satış ve kesim alanlarında düzenli olarak yıkama, süpürme ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü. Alanlar bol suyla temizlenirken, kötü koku oluşumunun ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma programı uygulandı. Çöp konteynerleri de detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edilerek hem çevre sağlığının korunmasına hem de görüntü kirliliğinin önlenmesine katkı sağlandı.

Aralıksız Temizlik Seferberliği

Çevre ve halk sağlığını ön planda tutan Çiğli Belediyesi ekipleri, bayram boyunca ilçe genelinde adeta temizlik seferberliği yürüttü. Kurban kesim alanlarında oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, kötü görüntülerin ve istenmeyen kokuların önüne geçmek için çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. İlçenin dört bir yanında sürdürülen temizlik faaliyetleri sayesinde vatandaşların bayramı daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda geçirmesi hedeflendi.

Başkan Yıldız: 'Vatandaşlarımızın Sağlığı ve Huzuru Önceliğimiz'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bayram süresince görev yapan personele teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı; 'Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve çevre temizliği için Kurban Bayramı boyunca ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yaptı. Kurban satış ve kesim alanlarında düzenli olarak yıkama, süpürme ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştirerek kötü koku ve çevre kirliliğinin oluşmasının önüne geçtik. Bayram süresince fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çiğli için yılın her günü olduğu gibi bayramda da 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz.'