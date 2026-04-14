Bursa İnegöl Belediyesi'nin mobil uygulaması 'Senin Belediyen' yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Artık ücretsiz otoparkların anlık doluluk takibinin de yapılabildiği uygulama, şehir yaşamını kolaylaştıran birçok dijital hizmeti tek platformda vatandaşlara sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi'nin dijital yüzü olan 'Senin Belediyen' mobil uygulaması, yenilenen modern arayüzü ve zengin içerikleriyle kullanıcıların hizmetine sunuldu. İçerisinde şehre dair pek çok hizmet yer alan uygulama, tüm şehri telefonlarınıza taşıyor.

OTOPARKLARIN DOLULUK ORANI ANLIK OLARAK CEBİNİZDE

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yenilenen Senin Belediyen mobil uygulamasında en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şehir merkezindeki ücretsiz otoparklara yönelik sunduğu anlık takip sistemi oldu.

Bu özellikle birlikte vatandaşlar, İnegöl Belediyesine ait ücretsiz otoparkların doluluk durumunu mobil cihazları üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor. Özellikle yoğun saatlerde park yeri arama sorununa pratik çözüm sunan sistem, sürücülere zaman kazandırırken şehir içi trafik akışına da olumlu katkı sağlamayı hedefliyor.

HAVA KALİTESİNDEN NÖBETÇİ ECZANELERE ŞEHRE DAİR HER ŞEY BU UYGULAMADA

Uygulama, otopark takibi dışında da pek çok akıllı hizmeti bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar; hava kalitesini anlık izleyebiliyor, nöbetçi eczanelere hızlıca ulaşabiliyor ve şehrin farklı noktalarından canlı kamera görüntülerini takip edebiliyor. Ayrıca kent rehberi haritası sayesinde önemli noktalara kolayca erişim sağlanırken, e-imar ve dijital imar hizmetleriyle de resmi bilgilere online olarak ulaşılabiliyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM DA BURADA

'Senin Belediyen' mobil uygulaması, yalnızca hizmet sunmakla kalmayıp İnegöl'ün sosyal ve kültürel yaşamını da kullanıcılarla buluşturuyor. Güncel etkinlikler, devam eden projeler ile belediyeden yapılan haber ve duyurular da uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Dijital belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak geliştirilen uygulama; hizmet rehberi, e-belediye işlemleri, yapay zeka destekli dijital asistan ve anlık bildirim sistemi gibi birçok modülü tek platformda topluyor.

İnegöl Belediyesi'nin 'Senin Belediyen' yaklaşımıyla hayata geçirdiği bu yenilikçi uygulama, vatandaşların belediye ile olan iletişimini güçlendirirken; hızlı, şeffaf ve erişilebilir hizmet anlayışını da bir üst seviyeye taşıyor. Yenilenen uygulama sayesinde İnegöllüler, şehirle ilgili ihtiyaç duydukları bilgiye tek dokunuşla ulaşabilecek. Uygulama IOS ve Android tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor.