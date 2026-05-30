Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mehmet Emin Kasapoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, MÜSİAD Bursa üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Kurban Bayramı'nın paylaşma, fedakârlık ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden biri olduğunu ifade etti. MÜSİAD Bursa olarak şehrin ve ülkenin kalkınması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Şenocak, 'Ekonomiden küresel ticarete, insani krizlerden toplumsal meselelere kadar birçok alanda önemli sınamalarla karşı karşıyayız. Ancak bizler umudumuzu, inancımızı ve çalışma azmimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Bu sarsılmaz inançla; MÜSİAD Bursa olarak şehrimiz ve ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Şenocak, bayram sevincinin yaşandığı günlerde mazlum coğrafyaların da unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, 'Başta Gazze olmak üzere Filistin'de, ata yurdumuz Doğu Türkistan'da ve tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan acıları yüreğimizde hissediyoruz. Rabbimden, bu mübarek günler hürmetine mazlumların en kısa zamanda feraha kavuşmasını; dünyada barışın, adaletin ve huzurun hâkim olmasını niyaz ediyorum' diye konuştu.

'MÜSİAD BİR DEĞER VE DAYANIŞMA MERKEZİDİR'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, konuşmasında MÜSİAD'ın iş dünyası ve sivil toplum açısından taşıdığı öneme değindi. MÜSİAD'ın güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu ifade eden Yavuz, 'MÜSİAD bizim için bir mekteptir. Geçmişten bugüne taşınan mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Samimiyetle çalışan insanların ortaya koyduğu gayretlerin nasıl büyük sonuçlar doğurduğunu geçmişte gördük. Bugün bizlere düşen görev de aynı samimiyet ve kararlılıkla ülkemiz için çalışmaya devam etmektir' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini belirten Yavuz, Türk dünyasından İslam coğrafyasına kadar birçok bölgenin Türkiye'den beklenti içinde olduğunu vurguladı.

'BURSA'NIN GELECEĞİNDE ORTAK AKIL BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ise konuşmasında Kurban Bayramı'nın paylaşma ve toplumsal duyarlılık yönüne dikkat çekti. Mazlum coğrafyalara ulaştırılan yardımların büyük anlam taşıdığını belirten Biba, 'Gazze'den Afrika'ya kadar dünyanın birçok noktasında insanların Türkiye'den gelecek yardımları beklediğini biliyoruz. Bu duyarlılık son derece kıymetlidir' dedi. Bursa'nın sanayi, turizm ve kültürel zenginlikleriyle güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Biba, kentin geleceğine yönelik çalışmalarda ortak akıl ve istişare kültürünün önemine vurgu yaptı.

Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının Bursa'nın geleceği açısından önemli bir adım olacağını belirten Biba, iş dünyasının görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade etti.

'BAYRAMLAR SORUMLULUK BİLİNCİMİZİ GÜÇLENDİRİR'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuşmasında Kurban Bayramı'nın manevi anlamına vurgu yaptı. Bayramların fedakârlık, paylaşma ve sorumluluk bilincini güçlendiren özel zamanlar olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, değerlerine bağlı iş dünyası temsilcilerinin şehir ve ülke için önemli bir güç olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, 'Kurbanlarımızın ne etleri ne de kanları Rabbimize ulaşıyor. Ona ulaşan; takvamız ve sorumluluk bilincimizdir. Bu bilinçle hareket eden, değerlerine bağlı kalan iş insanlarımıza, kent yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Türkiye'nin bugün bölgesinde güçlü bir ülke, dünyada ise önemli bir aktör haline geldiğini belirten Yılmaz, bu başarıda fedakârlık ve adanmışlık ruhunun büyük payı olduğunu dile getirdi.

Program, katılımcıların bayramlaşması ve karşılıklı iyi dileklerde bulunmasının ardından sona erdi.