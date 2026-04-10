Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık Eğitimi', öğrencilerde çevre farkındalığını artırmak amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Sıfır Atık Eğitimi', Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer de katıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetiminin ilgi gösterdiği eğitimde; çevre duyarlılığı, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık bilinci ele alındı. Programda özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel sorumlulukların önemi vurgulanırken, atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi ve su tasarrufu gibi konular detaylı şekilde anlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Kütahya Belediyesi'nin çevre odaklı projelerine dikkat çekerek, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Mobil Atık Getirme Merkezleri ve Sıfır Atık Market uygulamalarıyla kent genelinde önemli bir farkındalık oluşturduklarını ifade etti. Gezer ayrıca, bugüne kadar 6 binden fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimde, sıfır atık yaklaşımının küçük alışkanlıklarla başlayan büyük bir dönüşüm olduğu vurgulanırken, öğrencilerin bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasının önemi hatırlatıldı.

Kütahya Belediyesi, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerini kentin farklı noktalarında sürdürmeye devam edecek.