Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı Kompleksi'nde yer alan sanatçı atölyeleriyle sanatın üretim sürecine destek vermeyi sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve sanatçıyı destekleyen projelerine Sanat Sokağı'nda bulunan sanatçı atölyeleriyle devam ediyor.

Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren atölyeler, farklı kullanım modelleriyle hem profesyonel sanatçılara hem de üretim yapmak isteyen gençlere kapılarını açıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Sercan Kara, sanatçı atölyelerinin üç farklı şekilde kullanılabildiğini belirterek, ilk kullanım modelinin sanatçıların kendi düzenleyecekleri ücretli workshop ve atölye çalışmaları için günlük veya yarım günlük kiralama olduğunu söyledi.

İkinci kullanım alanının belediye ile iş birliği içinde gerçekleştirilen ücretsiz etkinlikler olduğunu ifade eden Kara, bu kapsamda düzenlenen tüm ücretsiz çalışmalarda atölyelerin sanatçılara ücretsiz tahsis edildiğini dile getirdi.