Kütahya Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Toplantıları vesilesiyle, şehrin geleceğini vatandaşlarla birlikte şekillendirmeye devam ediyor.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, vatandaşların dile getirdiği talepler ve öneriler tek tek dinlenerek, çözüm odaklı bir yaklaşımla ilgili müdürlükler görevlendirildi.



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşlarımızla kurulan bu doğrudan iletişimin, katılımcı yerel yönetim anlayışımızın temeli olduğunu belirterek, 'Burada dile getirilen her düşünce, her talep bizim yol haritamızdır. Çünkü biz; 'duyan, anlayan ve çözüm üreten bir belediye' olmayı kendimize ilke edindik' dedi.



Toplantıya katılan vatandaşlar, açık bir iletişim ortamında gerçekleşen buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Kahveci'ye teşekkür etti.